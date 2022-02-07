Українська волейболістка "розірвала" танцем матч ЛЧ і стала зіркою соцмереж

Перед початком поєдинку Герасимова запросила на танцювальний батл суперницю.

Українська волейболістка клубу "Прометей" (Каменське) Юлія Герасимова станцювала під час матчу Ліги чемпіонів із польським "Девелопресом" і стала зіркою соцмереж.

Перед початком поєдинку Герасимова вирішила підняти настрій своїм партнеркам по команді. Вона запросила на танцювальний батл суперницю.

Ролик із танцем української волейболістки став "вірусним" у соцмережі та за кілька днів зібрав близько 30 млн переглядів.

Втім, танець не допоміг команді здобути перемогу. "Прометей" програв і втратив усі шанси на вихід до плейоф Ліги чемпіонів.

Хто така Юлія Герасимова

Юлія Герасимова – 32-річна волейболістка родом із Одеси. Вона виступає на позиції центральної блокуючої. У складі збірної України стала переможницею Євроліги 2017 року. Учасниця трьох чемпіонатів Європи (2017, 2019, 2021).

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко розлютив фанатів театральною симуляцією у Кубку Англії (відео).

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