Українська волейболістка "розірвала" танцем матч ЛЧ і стала зіркою соцмереж

Перед початком поєдинку Герасимова запросила на танцювальний батл суперницю.
Українська волейболістка клубу "Прометей" (Каменське) Юлія Герасимова станцювала під час матчу Ліги чемпіонів із польським "Девелопресом" і стала зіркою соцмереж.
Перед початком поєдинку Герасимова вирішила підняти настрій своїм партнеркам по команді. Вона запросила на танцювальний батл суперницю.
Ролик із танцем української волейболістки став "вірусним" у соцмережі та за кілька днів зібрав близько 30 млн переглядів.
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Втім, танець не допоміг команді здобути перемогу. "Прометей" програв і втратив усі шанси на вихід до плейоф Ліги чемпіонів.
Хто така Юлія Герасимова
Юлія Герасимова – 32-річна волейболістка родом із Одеси. Вона виступає на позиції центральної блокуючої. У складі збірної України стала переможницею Євроліги 2017 року. Учасниця трьох чемпіонатів Європи (2017, 2019, 2021).
Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко розлютив фанатів театральною симуляцією у Кубку Англії (відео).
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