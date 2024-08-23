Українська збірна гольфістів з інвалідністю вперше взяла участь у Міжнародному Чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю.

Чемпіонат, до якого долучилися 67 учасників з 11 країн світу, відбувся минулого тижня у Worthsee Golf Club у Мюнхені, Німеччина.

До складу збірної увійшли 8 військових з ампутаціями та цивільні, які постраждали від наслідків війни: Баталов Олександр, Водолазський Валентин, Картавцев Костянтин, Кашула Костянтин, Максимів Максим, Мельниченко Анатолій, Цюх Вячеслав, Юнг Давид.

Гольфісти вже понад рік тренуються у гольф клубах України, а саме у Козині (Київська область) та Едем (Львівська область).

За результатами двох раундів чемпіонату українці гідно представили свою країну.

За підсумками фінального індивідуального заліку Костянтин Картавцев потрапив у ТОП 10 гравців чемпіонату.

«Це просто неймовірно! Перший такий серйозний досвід. За три дні 54 лунки, такий великий пройдений кілометраж, 30-35 кілометрів, 42 000 кроків на протезах. Були падіння, але я підіймався і йшов до кінця», - прокоментував свій перший досвід у міжнародному чемпіонаті Кашула Костянтин.

Гольфістів приїхали підтримати та подякувати за героїзм президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік, Консул України у Мюнхені Роман Буглак, українські жінки та діти, які тимчасово перебувають у Мюнхені.

«Реабілітація людей з інвалідністю шляхом їхнього залучення до гольфу є одним з пріоритетів діяльності Всеукраїнської федерації гольфу. Сьогодні ми маємо перші результати, коли сформована збірна, яка вперше представлена на міжнародних змаганнях. Ми пишаємося нашими героями та їх результатами», - сказав під час події президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік і подарував хлопцям набори аксесуарів для гольфу.

Нагадаємо, Всеукраїнська федерація гольфу реалізовує стратегічний план щодо розвитку інклюзивного гольфу, починаючи з 2020 року. З початком повномасштабного вторгнення, робота у напрямку розвитку реабілітації військових ветеранів була посилена, в тому числі за допомогою міжнародних партнерів.