Українська зірка UFC продемонструвала пружність своїх сідниць: отримала пристрасний ляпас по дупі (відео)

Спортсменка поділилася пікантним контентом.
Єдина представниця України в найпрестижнішому промоушені змішаних єдиноборств UFC у жінок Марина Мороз, яка раніше почала продавати свої інтимні фото, продемонструвала пружність своїх сідниць.
30-річна бійчиня поділилася в Instagram роликом, як отримала пристрасний ляпас по дупі. На відео видно, як сідниця після цього повертається у свою природну форму.
"Сексі", - прокоментувала пост Марина. Шанувальники у відповідь відреагували проханнями з наданням їм можливості повторити цей трюк.
- Мороз розпочала свою кар'єру в UFC у 2015 році.
- В активі українки 10 перемог і три поразки. 5 червня вона повинна була провести наступний бій проти француженки Менон Фіоре, але його було скасовано через травму Марини.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, секс-символ ММА еротично спокусила у крихітному бікіні.