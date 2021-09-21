Українська зірка UFC продемонструвала пружність своїх сідниць: отримала пристрасний ляпас по дупі (відео)

Українська зірка UFC продемонструвала пружність своїх сідниць: отримала пристрасний ляпас по дупі (відео)

Спортсменка поділилася пікантним контентом.

Єдина представниця України в найпрестижнішому промоушені змішаних єдиноборств UFC у жінок Марина Мороз, яка раніше почала продавати свої інтимні фото, продемонструвала пружність своїх сідниць.

30-річна бійчиня поділилася в Instagram роликом, як отримала пристрасний ляпас по дупі. На відео видно, як сідниця після цього повертається у свою природну форму.

"Сексі", - прокоментувала пост Марина. Шанувальники у відповідь відреагували проханнями з наданням їм можливості повторити цей трюк.

Мороз розпочала свою кар'єру в UFC у 2015 році.

В активі українки 10 перемог і три поразки. 5 червня вона повинна була провести наступний бій проти француженки Менон Фіоре, але його було скасовано через травму Марини.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, секс-символ ММА еротично спокусила у крихітному бікіні.

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