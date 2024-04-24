Українське дербі в АПЛ: "Арсенал" за участю Зінченка знищив "Челсі" з Мудриком (відео)

"Арсенал" українця Олександра Зінченка розтрощив "Челсі" іншого нашого співвітчизника Михайла Мудрика в перенесеному матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 5:0 .

Підопічні Мікеля Артети вийшли вперед на четвертій хвилині зустрічі – голом відзначився Леандро Троссард.

У другому таймі "гармаші" розвинули свій успіх і влаштували супернику тотальний розгром. Дублі оформили Бен Вайт (52-га хвилина, 70') та Кай Гаверц (57', 65').

Зінченко вийшов на поле на 72-й хвилині, замінивши Такехіро Томіясу. А ось Мудрик розпочав лондонське дербі у стартовому складі та відіграв 66 хвилин, після чого замість нього з'явився Рахім Стерлінг.

Огляд матчу "Арсенал" – "Челсі"

Зазначимо, що це найбільш розгромна перемога "Арсенала" над "Челсі" в історії протистояння клубів. Попередня рекордна звитяга "канонірів" (5:1) датувалася ще 29 листопада 1930 року.

5 - Arsenal recorded their biggest ever victory against Chelsea across all competitions (5-0), while this was the Blues’ heaviest defeat in a London derby since losing 6-0 to Queens Park Rangers in March 1986. Domination. pic.twitter.com/VONJBb6hCU — OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2024

"Арсенал" (77 балів) став одноосібним лідером АПЛ. "Гармаші" на три пункти відірвалися від "Ліверпуля", який має матч у запасі. Водночас, за втраченими очками перевагу в чемпіонаті має "Манчестер Сіті" – у команди Хосепа Гвардіоли 73 бали та два поєдинки в запасі.

Своєю чергою, "Челсі" (47 очок) залишився на дев'ятій позиції чемпіонату Англії.

У наступному турі "каноніри" 28 квітня на виїзді зіграють у дербі проти "Тоттенгема". Днем раніше "пенсіонери" завітають у гості до "Астон Вілли".

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