Єгор Ярмолюк / © Associated Press

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"Брентфорд" вдома розгромив "Евертон" у матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на арені "Ком'юніті Стедіум" у Лондоні завершився з рахунком 4:0.

Господарі поля відкрили рахунок на 23-й хвилині зустрічі завдяки голу Кіна Льюїса-Поттера. А вже за дві хвилини він же оформив дубль, подвоївши перевагу "бджіл".

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На 40-й хвилині "іриски" залишилися в меншості — Джеймс Тарковскі отримав пряму червону картку за грубий фол проти українського півзахисника "Брентфорда" Єгора Ярмолюка.

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Після перерви лондонці ще двічі вразили ворота суперника: на 67-й хвилині відзначився Віталі Янельт, а на 90-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Фабіу Карвалью.

Крім Ярмолюка, в матчі також взяв участь український захисник "Евертона" Віталій Миколенко. Обидва українці вийшли на поле у стартових складах своїх команд: Миколенко провів на полі весь матч, отримавши в першому таймі жовту картку, а Ярмолюка замінили на 74-й хвилині.

Зазначимо, що цей поєдинок відвідав колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.

Після перемоги "Брентфорд" (17 очок) піднявся на шосте місце в АПЛ. "Евертон" (16 балів) перебуває на дев'ятій позиції.

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У наступному турі "Брентфорд" 28 листопада на виїзді зіграє проти "Манчестер Юнайтед", а "Евертон" днем пізніше прийме "Ліверпуль" у мерсисайдському дербі.

Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" у більшості розгромив "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

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