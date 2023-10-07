Українське дербі в АПЛ: Миколенко допоміг "Евертону" розгромити "Борнмут" Забарного (відео)

Помилка Іллі призвела до першого гола у ворота "вишень".

"Евертон" Віталія Миколенка на своєму полі розбив "Борнмут" Іллі Забарного в українському дербі в рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 3:0 .

"Іриски" відкрили рахунок уже на 8-й хвилині матчу – Забарний підслизнувся з м'ячем поблизу власного штрафного майданчика, за що "вишень" влучним ударом покарав Джеймс Гарнер.

На 37-й хвилині перевагу мерсисайдців збільшив Джек Гаррісон, а у другому таймі підопічні Шона Дайча довели справу до розгрому – Абдулає Дукуре на 60-й хвилині відправив третій м'яч у ворота гостей.

Миколенко та Забарний вийшли на поле зі старту та зіграли весь поєдинок.

Огляд матчу

"Евертон" (7 очок) піднявся на 15-те місце в АПЛ. "Борнмут" (3 бали) зазнав третьої поспіль поразки у чемпіонаті і посідає передостанню, 19-ту позицію.

У наступному турі 21 жовтня "Евертон" у дербі зіграє з "Ліверпулем", а "Борнмут" прийме "Вулвергемптон".

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком розбив суперника в АПЛ, "Манчестер Юнайтед" закамбечив у компенсований час (відео)

"Тоттенгем" у меншості здобув перемогу та захопив лідерство в АПЛ (відео)

Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ