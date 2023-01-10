Українські арбітрині працюватимуть на матчах жіночого ЧС-2023 з футболу

Дві українські арбітрині судитимуть поєдинки чемпіонату світу з футболу 2023 року серед жіночих збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

До списку рефері, які обслуговуватимуть матчі жіночої планетарної першості, потрапили Катерина Монзуль і Марина Стрілецька. Перша працюватиме в полі, а друга виконуватиме роль лайнсвумен.

Для 41-річної Монзуль прийдешній чемпіонат світу стане вже третім у кар'єрі. Раніше вона працювала на матчах ЧС-2015 та ЧС-2019, зокрема 2015 року судила фінальний матч турніру між збірними США та Японії.

Для 39-річної Стрілецької це буде другий чемпіонат світу в кар'єрі. Раніше вона працювала на ЧС-2019.

Жіночий чемпіонат світу-2023 відбудеться від 20 липня до 20 серпня. Матчі турніру прийматимуть Австралія і Нова Зеландія.

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