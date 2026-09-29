Микола Балакін / © ФК Динамо Київ

Реклама

Українські арбітри працюватимуть на матчі елітного дивізіону Ліги націй-2026/2027.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Реклама

Українська бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним обслужить поєдинок третього туру групового етапу Данія — Португалія.

Реклама

На лініях головному арбітру допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя — Клим Заброда. У ролі асистента судді VAR виступить Віктор Копієвський.

Матч Данія — Португалія відбудеться у четвер, 1 жовтня, у Копенгагені. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй.

Також ми розповідали, що названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів