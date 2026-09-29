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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українські арбітри працюватимуть на матчі елітного дивізіону Ліги націй

Українська бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним обслужить поєдинок Данія — Португалія.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Микола Балакін

Микола Балакін / © ФК Динамо Київ

Українські арбітри працюватимуть на матчі елітного дивізіону Ліги націй-2026/2027.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Українська бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним обслужить поєдинок третього туру групового етапу Данія — Португалія.

На лініях головному арбітру допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя — Клим Заброда. У ролі асистента судді VAR виступить Віктор Копієвський.

Матч Данія — Португалія відбудеться у четвер, 1 жовтня, у Копенгагені. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй.

Також ми розповідали, що названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії.

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