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Українські арбітри працюватимуть на матчі елітного дивізіону Ліги націй
Українська бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним обслужить поєдинок Данія — Португалія.
Українські арбітри працюватимуть на матчі елітного дивізіону Ліги націй-2026/2027.
Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).
Українська бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним обслужить поєдинок третього туру групового етапу Данія — Португалія.
На лініях головному арбітру допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя — Клим Заброда. У ролі асистента судді VAR виступить Віктор Копієвський.
Матч Данія — Португалія відбудеться у четвер, 1 жовтня, у Копенгагені. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що збірна України зіграла внічию з Грузією в Лізі націй.
Також ми розповідали, що названо найкращого гравця збірної України в матчі Ліги націй проти Грузії.