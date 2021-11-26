Українські баскетболісти невдало стартували у відборі на ЧС-2023

Українські баскетболісти невдало стартували у відборі на ЧС-2023

Збірна України не змогла обіграти суперників з Грузії.

Сьогодні, 26 листопада, збірна України з баскетболу стартувала у відборі на чемпіонат світу-2023.

У стартовому матчі кваліфікації "синьо-жовті" на виїзді поступилися Грузії.

Грузія – Україна – 88:83 (28:24, 17:22, 19:20, 24:17)

Далі українським баскетболістам доведеться зустрітися з національними командами Північної Македонії та Іспанії.

У другий раунд відбору виходять три найкращі команди з кожного квартету.

Наша збірна лише раз у своїй історії грала на чемпіонаті світу і було це у 2014 році.

Список учасників ЧС від Європи стане відомим у лютому 2023-го.

Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах від 25 серпня до 10 вересня 2023 року.

Нагадаємо, що жіноча збірна України виграла другий матч поспіль і зберегла лідерство у відборі на Євробаскет-2023.