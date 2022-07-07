Українські баскетболісти поступилися чемпіонам світу у заключному поєдинку відбору на ЧС-2023

У четвер, 7 липня, чоловіча збірна України з баскетболу поступилася команді Іспанії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Поєдинок у Ризі завершився з рахунком 76:77 на користь чемпіонів світу.

Перша та друга чверті команди показали рівну боротьбу. Третю чверть українці виграли з рахунком 21:17. Перевагу, яку здобула команда Айнарса Багатскіса, не вдалося зберегти до кінця зустрічі – 16:20 у заключній 10-хвилинці.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Артем Пустовий. У його активі 12 очок.

Баскетбол. Чемпіонат світу-2023. Кваліфікація. Група G

Україна – Іспанія – 76:77 (19:20; 20:20; 21:17; 16:20)

Іспанія та Україна вже гарантували собі путівку до другого раунду відбору на ЧС, тож цей поєдинок не впливав на вихід команд у фінальну стадію кваліфікації. Проте результат очних поєдинків враховуватиметься на наступному етапі, тож гра мала важливе турнірне значення. За результатами поєдинку команда Багатскіса із дев’ятьма очками посіла третє місце у квартеті.

Матчі другого раунду кваліфікації відбудуться у серпні.

Нагадаємо, що поєдинок кваліфікації на баскетбольний чемпіонат світу-2023 між збірними України та Грузії завершився скандалом.

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