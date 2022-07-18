Українські баскетболісти розгромною поразкою завершили груповий етап чемпіонату Європи U-20

Чоловіча збірна України з баскетболу (U-20) програла Іспанії у третьому поєдинку на континентальній першості.

Після поразки від Чехії у овертаймі та перемоги над Литвою, підопічні Віталія Степановського в заключному матчі групового раунду протистояли іспанцям.

На жаль, рівної боротьби в цьому протистоянні не вийшло. "Червона фурія" виявилася на голову сильнішою за своїх українських опонентів. Найбільш провальною для "синьо-жовтих" стала друга чверть, де Україна поступилася іспанцям з різницею в 16 ​​очок.

У підсумку, наша команда зазнала розгромної поразки з рахунком 58:89.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки. Група С. Третій тур.

Україна - Іспанія 58:89 (17:22, 14:30, 12:20, 15:17)

Утім, це аж ніяк не ставить хрест на перспективах української збірної на цьому турнірі. Усі 16 команд, які беруть участь в Євробаскеті U-20, проходять до 1/8 фіналу. Тож вся головна боротьба ще попереду.

Свого суперника в матчі за вихід до чвертьфіналу Україна дізнається пізніше. Це буде Польща, Німеччина, Туреччина або Чорногорія. Поєдинок "синьо-жовтих" проти однієї з цих команд відбудеться в середу, 20 липня.

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