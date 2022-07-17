Українські баскетболісти здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи U-20

Чоловіча збірна України з баскетболу (U-20) обіграла однолітків з Литви у другому поєдинку на континентальній першості.

У неділю, 17 липня, збірна України провела другий поєдинок на чемпіонат Європи з баскетболу серед команд до 20 років, що відбувається у Чорногорії.

"Синьо-жовті" у напруженому матчі перемогли команду Литви з рахунком 71:69.

За підсумками першої половини протистояння команди показали рівний результат - 32:32. Третій період завершився з перевагою литовських баскетболістів у 4 очки. Проте в останній чверті матчу українці зуміли відігратися та в підсумку обійти суперників на 2 очки.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки. Група С. Другий тур.

Україна - Литва 71:69 (14:17, 18:15, 14:18, 25:19)

У стартовому матчі ЧЄ Україна в овертаймі програла Чехії з рахунком 86:98.

з рахунком 86:98. За підсумками двох турів українці перебувають на третьому місці групи С.

Третій поєдинок групового раунду наша збірна проведе в понеділок, 18 липня, проти Іспанії.

Читайте також:

Жіноча збірна України U-20 здобула другу поспіль перемогу на Євробаскеті

Баскетболіст збірної України повернувся до чемпіонату Іспанії

Рекордсмен збірної України з баскетболу продає пам'ятну ігрову майку, щоб допомогти ЗСУ