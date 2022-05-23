Українські байдарочники здобули "золото" на Кубку світу з веслування в Чехії

Українські байдарочники здобули "золото" на Кубку світу з веслування в Чехії

Українці Олег Кухарик та Ігор Трунов посіли перше місце у запливі байдарок-двійок на етапі Кубка світу з веслування у чеському Рачиці.

Кухарик і Трунов фінішували першими на дистанції 500 метрів з результатом 1:28,30 хвилини.

У півфіналі двійок Кухарик і Трунов стали другими у своєму заїзді, поступившись австралійцям Жану ван дер Вестгейзену та Томасу Ґріну. Проте у фіналі українці покращили показники й випередили олімпійських чемпіонів на 0.39 секунди. Третє місце посіли португальці – Жоау Рібейру та Мессіаш Баптіста.

Зазначимо, що для хлопців ця медаль не є першою на цих змаганнях. Раніше Кухарик та Трунов із Дмитром Даниленком та Іваном Семикіним стали "срібними" призерами у запливі четвірок на 500 метрів.

Свою медаль "золоті" призери присвятили Україні.

"Цю перемогу хочу присвятити своїй країні. Ми дуже раді, що виграли на цій дистанції, змогли показати, що українці – найсильніша нація, яка може змагатися в тяжких умовах. Слава Україні!", - сказав Кухарик.

А ось, що сказав Трунов.

"На даний час у нас йде війна. Ми в дуже важких умовах тренувалися, не вдома. Не були вдома більше 110 днів... Мій дідусь, моя мати, моя сестра – вони всі живуть у воєнній зоні. Моє місто обстрілювали ракетами. Мої батьки ховаються в укритті під будинком. Було бомбардування залізничної станції. Багато людей, багато дітей загинуло. Будь ласка, допоможіть Україні".

Загалом, за весь період змагань Україна здобула шість медалей - три "золота", два "срібла" та одну "бронзу". Це дозволило їй разом із Німеччиною посісти третє місце в загальному заліку. Виграла медальний залік Іспанія (9 медалей), друге місце в активі китайців (7).

Призери збірної України:

- "Золото": Людмила Лузан (каное, 1000 м + каное, 500 м), байдарка-двійка на дистанцї 500 м – Олег Кухарик і Ігор Трунов.

- "Срібло": байдарка-четвірка на дистанції 500 м – Олег Кухарик, Ігор Трунов, Іван Семикін, Дмитро Даниленко, каное-двійка – Анастасія Четверікова й Андрій Рибачок (мікст, 500 м).

- "Бронза": Олег Боровик (каное, 200 м).

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