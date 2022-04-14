Українські біатлоністки вимагають переглянути рішення про виключення Абрамової зі збірної України

Бєлкіна, Журавок та інші представниці національної команди звернулися до Гутцайта.

Українські біатлоністки Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок, Христина Дмитренко звернулися до Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта з проханням переглянути рішення про виключення Ольги Абрамової зі збірної України.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

"Ольга Абрамова набула українського громадянства десять років тому, і з того часу віддано працювала на славу вітчизняного спорту.

Перемоги та призові місця на етапах Кубка світу та Кубка IBU, літніх чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи багаторазово підіймали прапор України на честь чималих спортивних досягнень українки Ольги Абрамової.

Дійсно, одразу після початку війни спортсменка через сімейні обставини вирушила до країни-агресора, що стало формальною підставою її звільнення та унеможливлення в подальшому представляти команду на змаганнях високого рівня.

Проте чи можемо ми звинувачувати матір, яка в критичний момент свого життя полетіла до своєї малолітньої дитини? Чи маємо ми формальністю підміняти людяність?

Тим більше, навіть перебуваючи на території країни-агресора, Ольга Абрамова не уникала публічної підтримки України, майже щоденно підтверджуючи це доступним для себе в тій ситуації способом – через оприлюднення своєї позиції в соцмережах.

І навіть зараз, після повідомлення про звільнення, вона написала сильний текст із вдячністю та гордістю за Україну.

Зважаючи на це, колектив сайту "Український біатлон" просить Вас більш ретельно вивчити питання щодо звільнення спортсменки Ольги Абрамової та за можливості переглянути це рішення", – йдеться у зверненні.

Натуралізована росіянка Абрамова виступала за Україну з 2012 року.

Раніше біатлоністка сама відреагувала на своє своє виключення за складу національної команди.

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