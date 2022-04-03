Українські боксери вибороли п'ять медалей на престижному турнірі у Белграді

Українські боксери вибороли п'ять медалей на престижному турнірі у Белграді

Збірна України привезе додому одну срібну та чотири бронзові медалі.

Збірна України з боксу здобула п'ять медалей (срібло та чотири бронзи) на престижному турнірі "59th Belgrade Winner Boxing Tournament" у Белграді.

"Срібло" турніру у ваговій категорії до 86 кілограмів виборов Сергій Горсков. Бронзовими призерами турніру у Белграді стали Ярослав Харциз (до 63,5 кг) та Віталій Стальченко (до 92).

У складі жіночої команди бронзові нагороди виграли Валерія Капустіна (до 66 кг) та Вікторія Левчук (понад 81 кг).

Збірна України в Белграді була представлена ​​чотирма чоловіками та трьома жінками. Турнір у Сербії відбувся з 29 березня по 2 квітня.

Нагадаємо, що збірна України зі спортивної гімнастики виборола чотири медалі на етапі Кубка світу, який відбувався у Баку.

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