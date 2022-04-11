Українські боксери завоювали чотири медалі на престижному турнірі в Гельсінкі

Українські боксери завоювали чотири медалі на престижному турнірі в Гельсінкі

Найкращий боксер змагань присвятив свій титул героям України, які борються з російськими окупантами.

Збірна України з боксу виграла чотири медалі на міжнародному турнірі Gee Bee у столиці Фінляндії Гельсінкі. "Синьо-жовті" здобули одне "золото", два "срібла" та одну "бронзу".

"Золото" турніру виборов Микита Алістратов, який виступає у категорії до 71 кг. Українця також було визнано найкращим боксером змагань.

Срібні медалі завоювали Сійовуш Мухммадієв (до 54 кг) та Дмитро Молодан (до 57 кг). Бронзовим призером став Віталій Стальченко (до 92 кг).

Найкращий боксер турніру в Гельсінкі Алістратов присвятив свій тріумф захисникам України, які протистоять російським загарбникам.

"Я дуже зрадів цьому визнанню. Але моя найбільше перемога на турнірі - прославити мою рідну Україну. Свій титул найкращого боксера я присвячую усім тим героям, хто боронив та боронить нашу землю від агресорів. Я вірю в те, що ми, українці, здолаємо ворога і на нашій землі знову запанує мир!", - сказав Алістратов.

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