Українські борчині виграли командний і медальний заліки юнацького чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з боротьби тріумфувала на чемпіонаті Європи серед спортсменок до 20 років у Римі.

Всього українки завоювали на континентальній першості 8 медалей - 4 золотих, одну срібну та 3 бронзових.

Чемпіонками Європи U-20 стали Олександра Хоменець (вагова категорія до 57 кг), Юлія Лесковець (59 кг), Марина Скобельська (65 кг) та Ірина Заблоцька (72 кг).

"Срібло" чемпіонату Європи виборола Марія Орлевич (76 кг), а бронзові нагороди здобули Наталя Клівчуцька (53 кг), Альбіна Рілля (55 кг) та Ірина Бондар (62 кг).

Жіноча збірна України з боротьби посіла перше місце в командному заліку. "Синьо-жовті" набрали найбільшу кількість очок - 169, випередивши найближчих переслідувачок з Туреччини на 18 балів.

Також українки стали переможницями медального заліку чемпіонату Європи-2022 з боротьби.

Євро-2022 U-20 з боротьби. Медальний залік (топ-5)

1. Україна - 4+1+3

2. Туреччина - 2+2+2

3. Азербайджан - 2+0+2

4. Німеччина - 1+1+2

5. Угорщина - 1+1+1

Нагадаємо, Україна виграла історичну медаль в синхронних стрибках у воду на ЧС-2022.

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