Українські борчині здобули три золоті нагороди на престижному турнірі в Італії

Українські борчині здобули три золоті нагороди на престижному турнірі в Італії

У четвер, 23 червня, збірна України здобула п'ять медалей на рейтинговому турнірі Matteo Pellicone з боротьби, який триває у Римі.

Три українські борчині стали чемпіонками змагань. Аліна Грушина-Акобія виборола "золото" у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг

"Срібло" турніру у Римі виграли дві представниці України - Ілона Прокоспівюк (до 62 кг) та Анастасія Алпеєва (до 76 кг).

Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.

Нагадаємо, що легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею турніру зі стрибків у висоту в Брно.

Читайте також:

Сестри Алексіїви здобули ще одне "срібло" на ЧС-2022 з водних видів спорту

Україна здобула четверту медаль чемпіонату Європи-2022 з фехтування

Переписала історію: українка виграла медаль Кубка світу в екстремальному слаломі та подякувала ЗСУ