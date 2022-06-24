Українські борчині здобули три золоті нагороди на престижному турнірі в Італії

У четвер, 23 червня, збірна України здобула п'ять медалей на рейтинговому турнірі Matteo Pellicone з боротьби, який триває у Римі.
Три українські борчині стали чемпіонками змагань. Аліна Грушина-Акобія виборола "золото" у ваговій категорії до 57 кг, Ірина Коляденко перемогла у категорії до 62 кг, а Алла Бєлінська стала найкращою серед спортсменок до 68 кг
"Срібло" турніру у Римі виграли дві представниці України - Ілона Прокоспівюк (до 62 кг) та Анастасія Алпеєва (до 76 кг).
Турнір Matteo Pellicone у Римі триватиме до 25 червня.
Нагадаємо, що легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею турніру зі стрибків у висоту в Брно.
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