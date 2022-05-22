Українські борці яскраво виступили на престижному турнірі в Бухаресті

Українські борці яскраво виступили на престижному турнірі в Бухаресті

У неділю, 22 травня, завершився міжнародний турнір з вільної боротьби Первулеску-Йорга, який відбувся у Бухаресті (Румунія).

Українська збірна виборола 17 медалей та посіла у командному заліку перше місце.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України.

Чемпіонами турніру стали одразу п'ятеро українців - Владислав Абрамов (57 кг), Микита Гончаров (65 кг), Іван Семенов (70 кг), Денис Сагалюк (92 кг) та Іван Приймаченко (97 кг).

Срібло в активі Микити Абрамова (61 кг), Тимура Гудими (74 кг) та Олександра Мамроша (79 кг), Назара Додя (86 кг), Альберта Єрмакова (125 кг) та Давіда Мчелідзе (97 кг).

Бронзовими призерами стали Юрій Вовк (61 кг), Микита Зубаль (65 кг), Вадим Танасійчук (70 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Алім Мєсувєтов (79 кг) та Володимир Дяченко (125 кг).

Нагадаємо, що український плавець Михайло Романчук завоював срібну нагороду Відкритого чемпіонаті Іспанії у дебютній дисципліні.

Читайте також:

Бех-Романчук виборола для України "срібло" Діамантової ліги в стрибках у довжину

Українські легкоатлетки розділили п'єдестал пошани на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі

Збірна України з веслування завоювала три медалі на етапі Кубка світу в Чехії