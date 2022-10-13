Українські дзюдоїсти повторили найкращий результат в історії на ЧС-2022

Українські дзюдоїсти повторили національний рекорд, посівши на чемпіонаті світу-2022 в Ташкенті (Узбекистан) сьоме місце в командних змаганнях.

У цій дисципліні нашу країну представляли семеро спортсменів: Дар'я Білодід, Єлизавета Литвиненко, Анастасія Антіпіна, Наталія Чистякова, Яків Хаммо, Артем Хомула та Станіслав Гунченко.

Україна стартувала з другого раунду, де впевнено перемогла команду Куби. Цей результат дозволив "синьо-жовтим" удруге поспіль вийти до чвертьфіналу в командному турнірі на чемпіонаті світу.

На жаль, до півфіналу українців не пустили колеги з Німеччини. "Синьо-жовті" програли чотири сутички поспіль (Хомула, Гунченко, Литвиненко, Антіпіна).

Україна продовжила боротьбу за медаль у втішних сутичках, але й там поступилася команді Нідерландів: поразок зазнали Хаммо, Литвиненко та Антіпіна.

У підсумку Україна завершила змагання в міксті на 7-му місці, що є повторенням найкращого результату команди в історії виступів на ЧС. Минулого року українці також зазнали поразки у чвертьфіналі, де програли майбутнім чемпіонам - Японії, а потім у втішних сутичках "синьо-жовті" поуступилися Південній Кореї.

Раніше повідомлялося, що бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 та дворазова чемпіонка світу Дар'я Білодід у новій ваговій категорії залишилася без медалей ЧС-2022 з дзюдо. А от 18-річна Єлизавета Литвиненко завоювала "бронзу" у ваговій категорії до 78 кг.

Нагадаємо, збірна України ухвалила рішення виступити на чемпіонаті світу в Ташкенті після того, як Росію та Білорусь усунули від ЧС-2022 та інших міжнародних турнірів із дзюдо.

Читайте також:

Чоловіча збірна України з гандболу переможно стартувала у відборі на Євро-2024 (відео)

Чемпіон України з баскетболу з перемоги стартував у Єврокубку

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки світу 2022 року: хто її конкурентки