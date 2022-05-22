Українські дзюдоїсти принесли Україні три медалі в перший день Кубка Європи

Українські дзюдоїсти принесли Україні три медалі в перший день Кубка Європи

У суботу, 21 травня, в іспанській Малазі стартував Кубок Європи з дзюдо серед юніорів.

В перший змагальний день збірна України записала до свого активу одразу три нагороди.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Чемпіоном у ваговій категорії до 73 кг став Антон Шугаєв, здолавши в суперника з Німеччини. У квітні дзюдоїст виграв Кубок Європи в Познані.

Ще два українці Назар Вісков (до 60 кг) та Владислав Казіміров (до 73 кг) здобули бронзові нагороди.

Сьогодні, 22 травня, відбудуться заключні змагання Кубку Європи серед юніорів та кадетів, де українська збірна буде представлена юніорами у категоріях до 81 кг Владиславом Колобовим та Всеволодом Климовим та понад 100 кг - Олексієм Галакою, а також двома юніорками Анною Тєлєгіною (до 52 кг) і Сніжаною Пліш (до 57 кг).

Нагадаємо, що український плавець Михайло Романчук завоював срібну нагороду Відкритого чемпіонаті Іспанії у дебютній дисципліні.

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