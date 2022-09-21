Українські дзюдоїсти вибороли чотири медалі на юніорському чемпіонаті Європи-2022

Збірна України з дзюдо з чотирма нагородами у своєму активі завершила виступи на континентальній першості серед юніорів у Чехії.

Українська команда завоювала по одному "золоту" та "сріблу", а також дві "бронзи".

Єдину золоту нагороду нашій збірній принесла Єлизавета Литвиненко у ваговій категорії до 78 кг. У фіналі вона здолала нідерландку Яель ван Гімст. Для Литвиненко це дебютне "золото" на ЧЄ. Ще одну медаль у цій же вазі для України виграла Юлія Курченко.

Чоловіча збірна України на юнацькому Євро з дзюдо також взяла дві нагороди. Іван Кутенков виборов "срібло" у вазі до 90 кг. У фіналі українець поступився азербайджанцю Вугару Талібову.

Ще одну медаль серед чоловіків завоював Назар Вісков, який став бронзовим призером у найлегшій категорії - до 60 кг.

Таким чином, із 4 нагородами у своєму доробку "синьо-жовті" разом з Нідерландами розділили сьому місце в загальнокомандному медальному заліку.

Зазначимо, що українці втретє поспіль завершила юніорський чемпіонат Європи з дзюдо з чотирма медалями. Минулого року наша команда виграла одне "золото" та три "бронзи, а 2020 року здобула три "срібла" та одну "бронзу".

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України з баскетболу виграла міжнародний турнір в Угорщині.

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