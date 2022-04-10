Українські дзюдоїсти вибороли шість нагород на кадетському Кубку Європи

Українські дзюдоїсти вибороли шість нагород на кадетському Кубку Європи

У активі збірної України тепер дві золоті, дві срібні та три бронзові медалі

Збірна України з дзюдо виборола шість медалей на етапі Кубку Європи серед кадетів, який триває у чеському Теплиці.

Діана Семченко здобула золото у ваговій категорії понад 70 кілограмів, а Ігор Цуркан – у вазі до 81 кг.

Крістіан Хохлов (понад 90 кг) та Нікіта Юданов (до 90 кг) виграли срібні медалі, Олексій Болдирєв (до 90 кг) та Юлія Кузьменко (до 63 кг) – бронзові.

Вчора "бронзу" виборов Назар Висков (до 60 кг). Тепер у активі української збірної сім медалей.

Нагадаємо, що збірна України з фехтування вдало виступає на чемпіонаті світу серед юніорів та кадетів, що триває у Дубаї.

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