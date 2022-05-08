Українські дзюдоїсти вибороли вісім нагород на кадетському Кубку Європи

Збірна України з дзюдо вдало виступила на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся у румунському Бухаресті.

Українські дзюдоїсти завершили виступи з вісьмома медалями, серед яких два "золота", одне "срібло", та п'ять бронзових нагород

У перший змагальний день одразу 5 спортсменкам вдалося підійнятися на п’єдестал пошани.

У категорії до 44 кг троє українських дівчат пробилися до півфіналу, де між собою і розіграли нагороди. У підсумку, Маргарита Мірошниченко завоювала "золото", здобувши у фіналі перемогу над Анастасією Суперсон. А Марія Бєгунова, яка поступилася співвітчизниці у півфіналі, у поєдинку за "бронзу" здолала румунку Балан.

Ще дві бронзові нагороди українки завоювали у категорії до 48 кг. Юлія Штефаняк та Меланія Водянна впевнено пробилися до півфіналу, де, на жаль, поступилися своїм суперницям. Втім, у поєдинках за "бронзу" обидві перемогли.

У другий змагальний день на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся Ігор Цуркан. У категорії до 81 кг наш спортсмен знову не залишив шансів суперникам, здобувши чотири дуже впевнені перемоги над суперниками Молдови, Естонії та Туреччини, а у фіналі здолавши представника Вірменії.

У категорії до 90 кг на "бронзу" виборов киянин Нікіта Юданов. Після двох перемог у попередніх раундах, у півфіналі наш дзюдоїст поступився майбутньому чемпіону з Сербії Мілану Булая, після чого у поєдинку за "бронзу" здолав ще одного серба Стефана Сіміча.

Ще одну бронзову нагороду завоювала Юлія Кузьменко у ваговій категорії до 63 кг. Впевнено пробившись до півфіналу, наша дзюдоїстка поступилася суперниці з Греції, після чого у сутичці за бронзу взяла гору над спортсменкою з Туреччини.

У загальнокомандному заліку збірна України посіла 4-е місце.

Нагадаємо, що у шостий день Дефлімпіади-2021 збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 6 нагородами.

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