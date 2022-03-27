Українські дзюдоїсти виграли дві медалі на етапі юніорського Кубка Європи в Афінах

Українські дзюдоїсти виграли дві медалі на етапі юніорського Кубка Європи в Афінах

"Золото" виборола 18-річна Єлизавета Литвиненко.

Збірна України з дзюдо здобула дві медалі на етапі юніорського Кубка Європи в Афінах.

Чемпіонкою юніорського Кубка Європи стала Єлизавета Литвиненко. 18-річна українка виборола "золотом" у ваговій категорії до 78 кілограмів.

У стартовому раунді Литвиненка перемогла представницю Туреччини Хавву Нур Топоглу. У півфіналі Єлизавета виявилася сильнішою за Жанет Михайліду з Кіпру. У фіналі українка перемогла Юну Долгілевіч із Латвії.

Володарем срібної медалі Кубка Європи у Афінах став Станіслав Корчемлюк. У вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 81 кг українець поступився Магерраму Імамвердієву з Азербайджану.

Нагадаємо, що українский боксер надважкої ваги Олександр Захожий переміг Євгеніоса Лазарідіса із Греції нокаутом у першому раунді.

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