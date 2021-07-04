Українські фанати гідно відповіли Ф'юрі: боксер жорстко затролив збірну України за поразку Англії на Євро-2020

Українські фанати гідно відповіли Ф'юрі: боксер жорстко затролив збірну України за поразку Англії на Євро-2020

Реакція вболівальників - чудова.

Українські фанати гідно відповіли чемпіону світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсону Ф'юрі, який жорстко затролив збірну України за розгромну поразку з рахунком 0:4 національній команді Англії у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2020.

"Не бачив такого побиття України з часів Дюссельдорфа 28 листопада 2015 року", - написав боксер у соціальних мережах, натякнувши тим самим на свою перемогу над українцем Володимиром Кличком.

Але фанати "синьо-жовтих" пригадали Ф'юрі яскраві перемоги своїх співвітчизників над британцями.

"Люк Кемпбелл і Тоні Белью: "Все так братан, все так", "Віталій Кличко - Хербі Хайд, Віталій Кличко - Дерек Чісора, Володимир Кличко - Девід Хей...", "Ломаченко Кемпбелл? Сенченко Хаттон?"- писали українські вболівальники у відповідь.

Україна пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:3), обіграли (2:1) та поступилися (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка (2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

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