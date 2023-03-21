Українські фехтувальники бойкотуватимуть турніри за участю росіян і білорусів

Відповідне рішення може завадити нашим фехтувальникам відібратися на Олімпійські ігри в Парижі.

Українські фехтувальники бойкотуватимуть змагання за участю спортсменів з Росії та Білорусі.

Таке рішення ухвалила Президія федерації фехтування України, повідомляє офіційний сайт організації.

"Головним питанням на порядку денному була участь національної збірної команди України в змаганнях FIE, до яких з другої половини квітня можливо будуть допущені російські та білоруські спортсмени.

Було ухвалено рішення не тільки не виходити на двобої на змаганнях будь-яких рівнів з безпосередньо російськими та білоруськими спортсменами, а й нашим спортсменам, тренерам, суддям не брати участь у змаганнях, у яких братимуть участь російські або білоруські спортсмени з активним залученням до цього спортсменів інших країн", – йдеться в повідомленні.

Президією також було ухвалено рішення створити робочу групу, яка визначить конкретний план та зміст активних дій українських спортсменів та тренерів на найближчих змаганнях, на яких буде здійснена спроба повернути російських та білоруських спортсменів.

Крім того, також були обговорені конкретні дії спрямовані на оскарження незаконного та ганебного рішення Конгресу Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 10 березня 2023 року щодо повернення представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань під егідою FIE.

Зазначимо, що позиція федерації фехтування України фактично означає, що наші спортсмени пропустять головні турніри сезону – чемпіонати Європи та світу – і не зможуть набрати рейтингові очки для відбору на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Нагадаємо, на початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилась приймати Кубок світу з фехтування з жіночої рапіри, який був запланований на початок травня 2023 року.

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