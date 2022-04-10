Українські фехтувальники увійшли у топ-10 медального заліку чемпіонату світу

Збірна України завершила виступ зі срібною та двома бронзовими медалями.

У Дубаї завершився чемпіонат світу з фехтування серед кадетів та юніорів. За підсумками турніру збірна України здобула "срібло" та дві "бронзи" і за кількістю нагород посіла 7-е місце у медальному заліку.

Українці розділили місце з командами Ізраїлю, Єгипту, Великої Британії та Республіки Корея.

Срібною призеркою в індивідуальних змаганнях шпажисток стала львів’янка Анна Максименко, бронзовими - кияни Катерина Буденко (рапіра) та Максим Перчук (шпага).

У командних змаганнях українські рапіристки стали четвертими, шпажисти - п’ятими.

Залік чемпіонату світу виграла збірна США, в активі якої 6 золотих, 3 срібні та 6 бронзових нагород.

Нагадаємо, що збірна України з дзюдо виборола шість медалей на етапі Кубку Європи серед кадетів, який триває у чеському Теплиці.

Читайте також:

"Ви знаєте де Бубка?": Беленюк розкритикував НОК України за відсутність позиції щодо відсторонення російських спортсменів

"Гола Пристань – це Україна": в окупованому місті на Херсонщині відбувся турнір з мініфутболу під українськими прапорами

Булеца продає переможний "Срібний м’яч" чемпіонату світу U-20, щоб допомогти українській армії