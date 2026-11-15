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Українські фехтувальниці перемогли росіянок і здобули медаль Кубка світу
Збірна України з фехтування на шпагах завоювала "бронзу" Кубка світу в Китаї.
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула бронзові медалі Кубка світу, який відбувся в Китаї.
Українську команду представляли Анна Максименко, Інна Бровко, Влада Харькова та Яна Шемякіна.
На шляху до нагород українки перемогли Польщу (45:36) та Південну Корею (45:36), після чого у півфіналі зазнали поразки від Угорщини (33:41).
У бронзовому фіналі збірна України виявилася сильнішою за росіянок (39:32).
Це перша командна нагорода для українських шпажисток на Кубку світу за два роки — зі срібла Ванкувера-2024, де у складі "синьо-жовтих" фехтували Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко.
Раніше повідомлялося, що Україна завершила юнацьку Олімпіаду-2026 в Африці з дев'ятьма медалями.