Українські фехтувальниці перемогли росіянок і здобули медаль Кубка світу

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах / FIE

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Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула бронзові медалі Кубка світу, який відбувся в Китаї.

Українську команду представляли Анна Максименко, Інна Бровко, Влада Харькова та Яна Шемякіна.

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На шляху до нагород українки перемогли Польщу (45:36) та Південну Корею (45:36), після чого у півфіналі зазнали поразки від Угорщини (33:41).

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У бронзовому фіналі збірна України виявилася сильнішою за росіянок (39:32).

Це перша командна нагорода для українських шпажисток на Кубку світу за два роки — зі срібла Ванкувера-2024, де у складі "синьо-жовтих" фехтували Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Олена Кривицька та Анна Максименко.

Раніше повідомлялося, що Україна завершила юнацьку Олімпіаду-2026 в Африці з дев'ятьма медалями.

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