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Українські фігуристи, які вразили світ емоційним виступом після трьох тижнів під обстрілами, завершили кар'єру

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Українські фігуристи, які вразили світ емоційним виступом після трьох тижнів під обстрілами, завершили кар'єру

Фото: Associated Press

Лідери збірної України з фігурного катання Олександра Назарова та Максим Нікітін вирішили завершити кар'єру. Останнім їхнім виступом став емоційний танець на чемпіонаті світу-2022, що відбувся через місяць після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Українська пара фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін вирішили офіційно завершити кар'єру. 

Про це фігуристи повідомили на своїх сторінках в Instagram.

"Максим і я працювали в парі майже 20 років. Це були прекрасні часи. Багато було веселих моментів, багато разів було важко і навіть боляче. Але всі ці 20 років – все одно найкращі. Ми завжди виступали, перш за все, для глядача.

Нам завжди хотілося показати вам нові елементи, ми завжди намагалися зробити наші програми веселими і цікавими. Дуже вдячні всім, хто був з нами на цьому довгому шляху. І дякую всім, хто нас підтримував і допомагав. За такий довгий час таких людей було дуже багато.

І дякую всім-всім вболівальникам. Без вас ми нічого не змогли б. Ми вирішили закінчити нашу спортивну кар'єру. Але ми не хочемо закінчувати з фігурним катанням. Ми дуже хочемо продовжувати працювати й радувати вас, але вже не як спортсмени", – написала Назарова.

Пара проіснувала майже 20 років і впродовж усієї кар'єри тренувалася під керівництвом Галини Чурілової, зокрема співпрацювали з нею й у періоди тренування за кордоном.

У 2015-му здобули для України першу за 15 років медаль юніорського чемпіонату світу, ставши бронзовими призерами. Вони є першими й поки що єдиними українськими призерами юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання в особистих дисциплінах. Дует здобув "срібло" 2012 року.

Крім того, пара повторила рекорд Ірини Романової та Ігоря Ярошенка за кількістю титулів чемпіонів України в танцях на льоду. На їхньому рахунку – шість золотих медалей (2014/15, 2016/17, 2017/18, 2019/20 – 2021/22).

Назарова та Нікітін двічі брали участь у Олімпійських іграх (2018, 2022). На Олімпіаді-2022 у Пекіні вийшли до фіналу (довільної програми) та посіли 20-те місце.

На рівні дорослих чемпіонатів світу їхній найвищий результат у кар'єрі – 15-те місце (2017, 2018), а на чемпіонатах Європи – 9-те (2017).

Останнім турніром для Назарової та Нікітіна був ЧС-2022 у Монпельє, що відбувся через місяць після повномасштабного вторгнення Росії до України. Українці виступили у ритмічному танці й посіли 16 сходинку, хоч робили це без підготовки, змагального костюма і навіть тренера. Відео виступу підкорило серця багатьох.

Нагадаємо, що одна з лідерок збірної України зі спортивної гімнастики завершила кар'єру у 21-річному віці.

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