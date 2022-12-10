Українські фристайлісти стартували на Кубку Європи із двома медалями

У п'ятницю, 10 грудня, у фінській Руці стартував перший етап Кубка Європи із лижної акробатики. Одразу двоє українських фристайлістів зійшли на п’єдестал пошани у перший день змагань.

24-річний Олександр Окіпнюк здобув "золото", виконавши потрійне сальто з чотирма гвинтами "гвинт - два гвинти - гвинт" і встановивши при цьому новий особистий рекорд за сумою балів – 125,22.

18-річний Максим Кузнєцов виборов "бронзу" завдяки потрійному сальто з двома гвинтами – "лей-фул-фул", за яке він отримав від суддів оцінку 103,74.

До топ-10 також пробилися Володимир Кушнір і Захар Максимчук – сьомий та восьмий щабель відповідно. Другий етап Кубка Європи відбудеться 17-19 березня в австрійському Ґайссау-Гінтерсі.

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