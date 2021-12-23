Українські футболісти не припиняють розривати Європу: Малиновський увійшов до команди тижня Серії А

Руслан був найкращим у складі свого клубу в поєдинку проти команди Андрія Шевченка.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський потрапив до символічної збірної 19-го туру італійської Серії А за версією порталу SofaScore.

28-річний українець вийшов у стартовому складі "бергамасків" на матч проти "Дженоа" Андрія Шевченка та провів на полі 65 хвилин. За цей час Руслан результативними діями не відзначився, однак був найкращим гравцем своєї команди та з високою оцінкою 7,7 включений до символічної збірної туру.

sofascore.com

Зазначимо, що в протистоянні команд Шевченка та Малиновського не було виявлено переможця (0:0). Екскерманич збірної України здобув друге очко на чолі "грифонів" у Серії А.

Що стосується Малиновського, то в нинішньому сезоні на його рахунку 17 матчів за клуб із Бергамо в італійському чемпіонаті, 4 голи та одна результативна передача.

Додамо, що останні тури в європейських лігах українці провели надзвичайно успішно. Роман Яремчук потрапив до команди тижня в Чемпіонаті Португалії, Роман Безус - у Бельгії, а Олександр Зінченко - в англійській Прем'єр-лізі.

Після 19 турів "Аталанта" йде четвертою в таблиці Серії А, набравши 38 балів.

У наступному, 20-му турі Серії А, команда Малиновського прийме "Торіно". Гра відбудеться 6 січня після короткої зимової паузи в чемпіонаті.

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