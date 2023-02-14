Українські футболісти побили гравців російського клубу в Туреччині – ЗМІ

У понеділок, 13 лютого, в турецькому готелі Royal Seginus сталася масова бійка за участю футболістів закарпатського "Миная" та ярославського "Шинника".

Деталі інциденту повідомляє Telegram-канал БОМБАРДИР.

За інформацією джерела, під час поселення "Минай" поставив організаторам умову, щоб в готелі не було жодної російської команди. Однак після землетрусу в Туреччині виникли проблеми з готелями, тому "Шинник" заселили саме туди, куди приїхав базуватися український клуб.

Стверджується, що до конфлікту призвела побутова ситуація. Один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який у стані алкогольного сп'яніння хамив персоналу готелю. Громадянин країни-агресорки не став просити вибачення, після чого його побив футболіст "Миная".

Потім росіянин привів одноклубників розбиратись до представників "Миная". Ця розмова також призвела до бійки, внаслідок якої постраждали футболісти російської команди.

Зазначається, що найближчим часом російський клуб виселять з турецького готелю. Імена учасників конфлікту поки що не розкриваються.

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