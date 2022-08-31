Українські футболісти вийшли до чвертьфіналу відбору на Всесвітні пляжні ігри-2023

Чоловіча збірна України з пляжного футболу кваліфікувалася до 1/4 відбору Всесвітніх пляжних ігор 2023 року.

У групі С європейського відбору на Всесвітні пляжні ігри-2023 збірна України з пляжного футболу посіла друге місце.

Напередодні підопічні Миколи Костенка перемогли Азербайджан з рахунком 5:4, чим забезпечили собі місце у чвертьфіналі відбору. А в середу, 31 серпня, "синьо-жовті" зійшлися у поєдинку за лідерство в групі з командою Швейцарії.

На жаль, українці поступилися з рахунком 3:7. Таким чином, наша команда пробила до 1/4 фіналу відбору Всесвітніх пляжних ігор з другого місця групи С.

Суперник "синьо-жовтих" на цьому етапі визначиться пізніше. Поєдинки 1/4 фіналу заплановано на п'ятницю, 2 вересня.

Путівки на Всесвітні пляжні ігри отримають п'ять найкращих команд кваліфікації. Фінальний турнір відбудеться від 5-го до 12 серпня 2023 року на Балі (Індонезія) .

Раніше ТСН Проспорт писав, що гравчиня збірної України з пляжного футболу забила божевільний м'яч у поєдинку Євроліги.

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