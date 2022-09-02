Українські футболістки здобули путівку на Всесвітні пляжні ігри-2023

Жіноча збірна України з пляжного футболу здобула путівку на Всесвітні пляжні ігри-2023. Змагання відбудуться у серпні наступного року на Балі.

Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Швецію у третьому матч відбору на Всесвітні пляжні ігри-2023 – 5:2 .

На 6-й хвилині Сніжана Воловенко відкрила рахунок, а вже за п'ять хвилин Юлія Дехтяр подвоїла перевагу України.

У другому періоді Кайса скоротила відставання, однак згодом Дехтяр відзначилася дублем, а Мирослава Випасняк довела рахунок до розгромного.

У останній 12-хвилинці Анастасія Кліпаченко забила п'ятий м'яч "синьо-жовтих". Наприкінці матчу Тува забила другий гол шведської збірної.

Зазначимо, що у стартовому поєдинку "синьо-жовті" поступилися збірній Швейцарії (3:5), а у другому сенсаційно перемогли команду Іспанії (2:1)

Українки набрали шість очок і вийшли до півфіналу кваліфікаційного турніру, а це гарантує вихід на головний турнір Всесвітніх пляжних ігор, які відбудуться від 6 до 12 серпня 2023 року на Балі в Індонезії.

Нагадаємо, що гравчиня збірної України з пляжного футболу забила божевільний м'яч у поєдинку Євроліги.

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