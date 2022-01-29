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Українські футзалісти програли чинним чемпіонам Європи, але пробилися до плейоф ЧЄ-2022

Українські футзалісти програли чинним чемпіонам Європи, але пробилися до плейоф ЧЄ-2022

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Українські футзалісти програли чинним чемпіонам Європи, але пробилися до плейоф ЧЄ-2022

УАФ

"Синьо-жовтим" допомогла перемога сербів над Нідерландами у паралельному матчі.

Збірна України з футзалу програла Португалії у третьому турі чемпіонату Європи – 0:1.

Єдиний гол чинних чемпіонів Європи на 37-й хвилині забив форвард Зіки Те.

Підопічні Олександра Косенка так і не змогли відповісти супернику.

Незважаючи на поразку від португальців Україна  всеж вийшла до чвертьфіналу континентальної першості, де зіграє з Казахстаном у понеділок, 31 січня.

  • Пробитися в наступний раунд за рахунок найкращої різниці м'ячів українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному матчі.
  • Португальці виграли групу з максимально можливими трьома перемогами та зіграють проти Фінляндії у чвертьфіналі.
  • Завтра у груповому раунді Євро-2022 пройдуть ще чотири матчі. в яких визначаться ще два учасники плей-офф від груп "C" та "D".
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