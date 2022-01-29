Українські футзалісти програли чинним чемпіонам Європи, але пробилися до плейоф ЧЄ-2022

"Синьо-жовтим" допомогла перемога сербів над Нідерландами у паралельному матчі.

Збірна України з футзалу програла Португалії у третьому турі чемпіонату Європи – 0:1 .

Єдиний гол чинних чемпіонів Європи на 37-й хвилині забив форвард Зіки Те.

Підопічні Олександра Косенка так і не змогли відповісти супернику.

Незважаючи на поразку від португальців Україна всеж вийшла до чвертьфіналу континентальної першості, де зіграє з Казахстаном у понеділок, 31 січня.