Українські футзалісти програли чинним чемпіонам Європи, але пробилися до плейоф ЧЄ-2022

"Синьо-жовтим" допомогла перемога сербів над Нідерландами у паралельному матчі.
Збірна України з футзалу програла Португалії у третьому турі чемпіонату Європи – 0:1.
Єдиний гол чинних чемпіонів Європи на 37-й хвилині забив форвард Зіки Те.
Підопічні Олександра Косенка так і не змогли відповісти супернику.
Незважаючи на поразку від португальців Україна всеж вийшла до чвертьфіналу континентальної першості, де зіграє з Казахстаном у понеділок, 31 січня.
- Пробитися в наступний раунд за рахунок найкращої різниці м'ячів українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному матчі.
- Португальці виграли групу з максимально можливими трьома перемогами та зіграють проти Фінляндії у чвертьфіналі.
- Завтра у груповому раунді Євро-2022 пройдуть ще чотири матчі. в яких визначаться ще два учасники плей-офф від груп "C" та "D".