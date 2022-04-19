Українські футзалісти стали чемпіонами Молдови та виступлять на Лізі чемпіонів

Українські футзалісти стали чемпіонами Молдови та виступлять на Лізі чемпіонів

Кишинівський "Ністру", за який грають українці Олег Гасюк та Андрій Ременець, виборов чемпіонство Молдови з футзалу.

Команда оформила чемпіонство завдяки перемозі над "Стяуа-Дентал" (6:1) у 18-му турі чемпіонату Молдови серед команд Національної дивізії.

"Ністру" випередив свого найближчого переслідувача, "Клік-Медіа", на три очки.

Чемпіон Молдови виступить в Лізі чемпіонів сезону 2022/2023.

Нагадаємо, що український каратист Станіслав Горуна, який захищав Україну в лавах ЗСУ, вирушив на турнір до Португалії.

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