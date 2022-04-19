Українські футзалісти стали чемпіонами Молдови та виступлять на Лізі чемпіонів

Кишинівський "Ністру", за який грають українці Олег Гасюк та Андрій Ременець, виборов чемпіонство Молдови з футзалу.
Команда оформила чемпіонство завдяки перемозі над "Стяуа-Дентал" (6:1) у 18-му турі чемпіонату Молдови серед команд Національної дивізії.
"Ністру" випередив свого найближчого переслідувача, "Клік-Медіа", на три очки.
Чемпіон Молдови виступить в Лізі чемпіонів сезону 2022/2023.
Нагадаємо, що український каратист Станіслав Горуна, який захищав Україну в лавах ЗСУ, вирушив на турнір до Португалії.
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