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Українські футзалісти стали чемпіонами Молдови та виступлять на Лізі чемпіонів

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Українські футзалісти стали чемпіонами Молдови та виступлять на Лізі чемпіонів

afsm.md

Кишинівський "Ністру", за який грають українці Олег Гасюк та Андрій Ременець, виборов чемпіонство Молдови з футзалу.

Команда оформила чемпіонство завдяки перемозі над "Стяуа-Дентал" (6:1) у 18-му турі чемпіонату Молдови серед команд Національної дивізії.

"Ністру" випередив свого найближчого переслідувача, "Клік-Медіа", на три очки.

Чемпіон Молдови виступить в Лізі чемпіонів сезону 2022/2023.

Нагадаємо, що український каратист Станіслав Горуна, який захищав Україну в лавах ЗСУ, вирушив на турнір до Португалії.

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