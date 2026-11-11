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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українські футзалістки завоювали "золото" юнацької Олімпіади-2026

У фіналі українки в екстратаймах перемогли команду Венесуели.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дівоча збірна України з футзалу

Дівоча збірна України з футзалу / © УЄФА

Дівоча збірна України з футзалу завоювала золоті медалі юнацьких Олімпійських ігор-2026, які відбуваються у Дакарі (Сенегал).

У фіналі українки в екстратаймах перемогли команду Венесуели з рахунком 4:3.

Зазначимо, що на юнацькій Олімпіаді-2026 українські футзалістки виграли свою групу, здобувши перемоги над Венесуелою (5:4, додатковий час), Фіджі (5:1) та Сенегалом (7:2). У півфіналі "синьо-жовті" обіграли Італію (3:1), після чого у фіналі вдруге здолали Венесуелу.

Це перші медалі України у футзалі на юнацьких Олімпіадах. До цього "синьо-жовтим" не вдавалося пройти кваліфікацію на змагання від моменту дебюту футзалу на Іграх 2018 року.

Для України це восьма нагорода і третє "золото" на юнацькій Олімпіаді-2026 після тріумфів дзюдоїста Хазара Гейдарова та метальниці молота Міланії Кохан.

Також в активі нашої команди "срібло" у фехтуванні — Аліна Дмитрук, "срібло" та "бронза" у спортивній ходьбі — Віталій Тарасюк і Дарина Козка, "бронза" у пляжній боротьбі — Микита Кузьменко, та "бронза" у боксі — Євангеліна Петрук.

Збірну України на IV літніх юнацьких Олімпійських іграх в Африці представляють 38 спортсменів — 11 юнаків та 27 дівчат, які змагаються у 14 дисциплінах, зокрема у футзалі, дзюдо, легкій атлетиці, фехтуванні, плаванні, пляжній боротьбі та інших.

Раніше повідомлялося, що титулований український призер Олімпіади оголосив про завершення кар'єри.

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