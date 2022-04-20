Українські гандболістки поступилися Хорватії в матчі кваліфікації ЧЄ

У середу, 20 квітня, жіноча збірна України з гандболу провела матч третього туру кваліфікації чемпіонату Європи-2022.

"Синьо-жовті" поступилися бронзовим призеркам ЧЄ-2020 збірній Хорватії – 19:26 .

Через війну в Україні домашній матч національної збірної відбувся в австрійському Граці.

Після мінімальної різниці у першій половині матчу гандболістки з Хорватії наростили перевагу у другому таймі та довели розрив до підсумкових семи м'ячів.

Українки опустилися на третю позицію в турнірній таблиці.

У суботу, 23 квітня, команда Віталія Андронова зіграє проти чинних віце-чемпіонок континенту із Франції.

Українки також повинні були зіграти проти Чехії 2 та 5 березня, але ці зустрічі поки перенесли на невизначені дати.

Фінальний турнір чемпіонату Європи у листопаді приймуть Словенія, Північна Македонія та Чорногорія. Чинні чемпіонки континенту - збірна Норвегії.

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