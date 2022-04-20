Українські гандболістки поступилися Хорватії в матчі кваліфікації ЧЄ

У середу, 20 квітня, жіноча збірна України з гандболу провела матч третього туру кваліфікації чемпіонату Європи-2022.
"Синьо-жовті" поступилися бронзовим призеркам ЧЄ-2020 збірній Хорватії – 19:26.
Через війну в Україні домашній матч національної збірної відбувся в австрійському Граці.
Після мінімальної різниці у першій половині матчу гандболістки з Хорватії наростили перевагу у другому таймі та довели розрив до підсумкових семи м'ячів.
Українки опустилися на третю позицію в турнірній таблиці.
У суботу, 23 квітня, команда Віталія Андронова зіграє проти чинних віце-чемпіонок континенту із Франції.
Українки також повинні були зіграти проти Чехії 2 та 5 березня, але ці зустрічі поки перенесли на невизначені дати.
Фінальний турнір чемпіонату Європи у листопаді приймуть Словенія, Північна Македонія та Чорногорія. Чинні чемпіонки континенту - збірна Норвегії.
Читайте також:
"Як можна настільки не бачити правди!": українська гімнастка розлючена позицією росіян щодо війни
Футболіст "Зорі": своїх дітей виховуватиму у величезній ненависті до Росії
"Мовчання - це зрада": Світоліна вимагає повного відсторонення російських та білоруських тенісистів