Українські гандболістки поступилися чемпіонкам Олімпіади-2020 в матчі кваліфікації ЧЄ

Жіноча збірна України з гандболу невдало провела матч кваліфікації Євро-2022 проти суперниць з Франції.

Українки у французькому Гаврі програли гандбольній збірній господарок майданчика.

Практично одразу француженки впевнено повели у рахунку та не залишили жодних шансів "синьо-жовтим". Франція виграла перший тайм із перевагою у три м'ячі — 9:6. Після перерви чемпіонки Олімпіади-2020 довели рахунок до розгромного – 27:18.

Французькі гандболістки вже забезпечили собі путівку на Євро-2022, куди виходять по дві найкращі команди з кожної групи.

Після чотирьох зіграних матчів Україна з двома очками в активі посідає останнє місце у групі 4. На Євро-2022 виходять дві найкращі команди з квартету.

Українки також повинні були зіграти проти Чехії 2 та 5 березня, але ці зустрічі поки перенесли на невизначені дати.

Фінальний турнір чемпіонату Європи у листопаді приймуть Словенія, Північна Македонія та Чорногорія. Чинні чемпіонки континенту - збірна Норвегії.

Читайте також:

Україна здобула перемогу над Норвегією в благодійному шаховому матчі

"Бачу себе українцем": італійський тренер "Шахтаря" вважає Росію та Путіна своїми ворогами

Легенда українського хокею продає унікальне джерсі, щоб допомогти ЗСУ