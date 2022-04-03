Українські гімнасти здобули чотири медалі на етапі Кубка світу у Баку

"Золото" та "бронзу" виборов 18-річний Ковтун.
Збірна України зі спортивної гімнастики виборола чотири медалі на етапі Кубка світу, який відбувався у Баку.
18-річний лідер чоловічої збірної України Ілля Ковтун став першим у вправах на паралельних брусах та виграв залік Кубка світу у цій дисципліні. Це дозволило Ковтуну впевнено виграти залік Кубка світу в цій дисципліні за підсумком усіх етапів. До "золота" Ковтун додав бронзову нагороду на перекладині.
Золото етапу у Баку в опорному стрибку виграв Назар Чепурний. Даніела Батрона виграла бронзу у вправах на колоді.
Усього за чотири етапи Кубка світу збірна України зі спортивної гімнастики здобула 18 медалей, з них сім – золотих.
Нагадаємо, що український стронгмен Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи на змаганнях, що відбувалися в британському Лідсі.
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