Українські гімнасти здобули три медалі на першому в сезоні етапі Кубка світу

В активі "синьо-жовтих" одне "золото" та два "срібла".

Збірна України зі спортивної гімнастики виборола три нагороди першому етапі нового сезону Кубка світу, який відбувся в єгипетському Каїрі.

Одразу дві медалі наші спортсмени здобули на паралельних брусах. Переміг у цій дисипліні Ілля Ковтун (15,600 бала), а Олег Верняєв (15,230 бала) став срібним призером. "Бронзу" отримав колумбієць Жоссімар Кальво Морено (15,100 бала).

Своєю чергою, Назар Чепурний (14,900 бала) завоював "срібло" в опорному стрибку.

Спочатку 21-річного черкащанина оголосили переможцем змагань, але після протесту збірної Вірменії "золото" з перевагою в 0,03 бала дісталося Артуру Давтяну. Бронзовим призером став Шек Вай Хун з Гонконгу (14,799 бала).

Раніше повідомлялося, що 21-річний українець Владислав Бухов став чемпіоном світу з плавання. Це восьма в історії України золота медаль на планетарних першостях з плавання та перша від 2007 року.

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