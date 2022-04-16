Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські гравці НБА Лень і Михайлюк створили благодійний фонд для допомоги співвітчизникам

Дата публікації
Перегляди
194
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські гравці НБА Лень і Михайлюк створили благодійний фонд для допомоги співвітчизникам

фото - instagram.com/lendhandfoundation

Баскетболісти збиратимуть кошти для українців під час війни з російськими загарбниками.

Українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк, які виступають в елітній американській лізі НБА, вирішили допомагати своїм співвітчизникам у війні з російськими окупантами.

Спільно з благодійною організацією Len-D A Hand вони заснували благодійний фонд "Надія для України".

"Лень та Михайлюк особисто керуватимуть збором коштів та працюватимуть над наданням допомоги біженцям та сім’ям переміщених осіб, а також фінансовою та матеріально-технічною підтримкою медичних та гуманітарних організацій, які працюють на місцях в Україні. Ми будемо документувати роботу фонду "Надія для України" у соціальних каналах Len-D A Hand", - повідомила організація.

Зазначимо, що раніше Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям. Баскетболісти записали відеозвернення з хештегом #StandUpForUkraine та запропонували іншим долучитися до акції.

"Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Я використовую свій голос, щоб вимагати дій, і ви також можете це зробити. Приєднуйтесь до мене та створіть власне відеозвернення, щоб світ підтримав біженців у всьому світі", - сказав Михайлюк.

Читайте також:

"Кожен робить свій внесок": баскетболісти "Дніпра" продовжують допомагати українській армії (фото)

"Вони прийшли до нас спеціально": дружина Усика впевнена, що окупантам "здали" локацію їхнього будинку у Ворзелі

Один з лідерів фанатського руху "Шахтаря" загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Наступна публікація