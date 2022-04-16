Українські гравці НБА Лень і Михайлюк створили благодійний фонд для допомоги співвітчизникам

Баскетболісти збиратимуть кошти для українців під час війни з російськими загарбниками.

Українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк, які виступають в елітній американській лізі НБА, вирішили допомагати своїм співвітчизникам у війні з російськими окупантами.

Спільно з благодійною організацією Len-D A Hand вони заснували благодійний фонд "Надія для України".

"Лень та Михайлюк особисто керуватимуть збором коштів та працюватимуть над наданням допомоги біженцям та сім’ям переміщених осіб, а також фінансовою та матеріально-технічною підтримкою медичних та гуманітарних організацій, які працюють на місцях в Україні. Ми будемо документувати роботу фонду "Надія для України" у соціальних каналах Len-D A Hand", - повідомила організація.

Зазначимо, що раніше Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям. Баскетболісти записали відеозвернення з хештегом #StandUpForUkraine та запропонували іншим долучитися до акції.

"Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Я використовую свій голос, щоб вимагати дій, і ви також можете це зробити. Приєднуйтесь до мене та створіть власне відеозвернення, щоб світ підтримав біженців у всьому світі", - сказав Михайлюк.

Refugees in Ukraine and around the world need urgent humanitarian aid. I’m using my voice to demand action, and you can, too. Join me and make your own video calling for the world to support refugees everywhere. #StandUpForUkraine @NBA @GlblCtzn pic.twitter.com/74AnI42YV3 — Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) April 8, 2022

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