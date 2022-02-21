Українські каратисти завоювали чотири медалі на престижному турнірі в Еміратах

Українські каратисти завоювали чотири медалі на престижному турнірі в Еміратах

Спортсмени прославили нашу країну на міжнародній арені.

Збірна України з карате успішно виступила на турнірі K1 Premier League Fujairah 2022, який відбувся в ОАЕ.

"Синьо-жовта" команда виборола чотири нагороди в куміте - дві срібні та дві бронзові.

Срібними призерками стали Анжеліка Терлюга (вагова категорія до 55 кг) та Аніта Серегіна (до 61 кг). Бронзові медалі нашій країні принесли Діана Шостак (до 61 кг) та Станіслав Горуна (до 75 кг).

За крок від медалей залишилися Галина Мельник (до 68 кг) та Катерина Крива (до 50 кг) - вони посіли п'яті місця. Еліна Сєлємєнєва (до 68 кг) стала сьомою.

Наступний етап Прем'єр-ліги з карате відбудеться 22-24 квітня в португальському місті Опорто.

Нагадаємо Терлюга і Горуна - призери Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо Анжеліка здобула "срібло", а Станіслав виборов "бронзу".

Читайте також:

Український тенісист вперше у кар'єрі став чемпіоном турніру ATP у парному розряді

На підтримку України: фанати "Ліверпуля" розгорнули синьо-жовтий прапор під час матчу АПЛ

"Їхні жертви не були марними": відомий український футболіст вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні