Українські клуби в єврокубках-2023/24: хто та де гратиме, дати жеребкування і стартових матчів

У новому євросезоні наша країна буде представлена п'ятьма командами.
За підсумками української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 визначилися клуби, які представлять нашу країну в наступному розіграші єврокубків.
Наша асоціація посідає 12-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, що дозволяє делегувати до європейських клубних турнірів п'ять команд.
Як і минулої кампанії, в євросезоні-2023/24 від України гратимуть донецький "Шахтар", "Дніпро-1", луганська "Зоря", київське "Динамо" та полтавська "Ворскла".
ТСН Проспорт розповідає, хто з український клубів змагатиметься в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, а також коли відбудеться жеребкування та перші матчі наших команд у наступній єврокубковій кампанії.
"Шахтар"
"Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.
Під час жеребкування основного раунду найпрестижнішого євротурніру "гірники" будуть у третьому кошику.
Варто зазначити, що наша країна могла й не отримати пряму путівку до групового етапу головного єврокубка. Згідно з регламентом, цей привілей мають перші 10 асоціацій у рейтингу УЄФА, а також переможець минулого розіграшу Ліги чемпіонів. Україна ж наразі розташовується на 12-й позиції.
Однак фіналісти останньої ЛЧ – "Манчестер Сіті" та "Інтер" – кваліфікувалися до наступного розіграшу турніру через національні чемпіонати. А Росія, яка йде на 11-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, продовжує бути відстороненою від змагань через війну проти України. Таким чином, саме чемпіону нашої асоціації дісталася остання пряма путівку до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24.
- Своїх суперників в основній сітці турніру "Шахтар" дізнається під час жеребкування 31 серпня, а матчі стартового туру групового етапу ЛЧ заплановано на 19/20 вересня.
"Дніпро-1"
"Дніпро-1" став срібним призером УПЛ-2022/23 та вперше в клубній історії зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Для того, щоб пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів, дніпрянам необхідно буде подолати одразу три кваліфікаційних етапи.
- Дніпровський клуб вступить у боротьбу з 2-го відбіркового раунду ЛЧ. Жеребкування цього етапу заплановане на 21 червня, а матчі відбудуться 25/26 липня і 1/2 серпня.
Вже відомі потенційні суперники команди Олександра Кучера на старті відбору. Дніпряни зустрінуться з грецьким "Панатінаїкосом" або зі швейцарським "Серветтом".
У разі успіху на цьому етапі в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ суперником "Дніпра-1" стане хтось з квартету "Марсель" (Франція), "Брага" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Рейнджерс" (Шотландія).
Якщо "Дніпро-1" вилетить у кваліфікації Ліги чемпіонів, то продовжить виступи у відборі Ліги Європи. У разі невдачі в ЛЄ команда потрапить до наступного за чергою раунду Ліги конференцій. Таким чином, потенційно для дніпрян існує варіант взагалі залишитися восени без єврокубків.
"Зоря"
"Зоря" виграла "бронзу" чемпіонату України й тим самим отримала право виступити у кваліфікації другого за рангом єврокубку – Ліги Європи.
Луганський клуб стартує одразу в плейоф кваліфікації ЛЄ, тобто для виходу до групового етапу потрібно буде здолати лише одного суперника.
- Жеребкування плейоф кваліфікації Ліги Європи відбудеться 7 серпня, а матчі – 24-го та 31 серпня.
Якщо "Зоря" програє в плейоф відбору ЛЄ, то одразу потрапить до групового етапу Ліги конференцій. Тож, на відміну від "Дніпра-1", луганська команда вже гарантувала собі участь у груповій стадії єврокубків на наступний сезон.
"Динамо"
"Динамо" завершило сезон УПЛ на четвертому місці та лише вдруге в історії залишилися без медалей чемпіонату України. У новій кампанії київський клуб дебютує в третьому за престижністю єврокубку – Лізі конференцій.
Однак на шляху до групового етапу цього турніру "біло-синім" належить ще пройти двох суперників.
- Команда Мірчі Луческу стартуватиме з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 липня, а матчі – 10-го і 17 серпня.
"Ворскла"
"Ворскла" в останньому турі УПЛ виборола путівку до єврокубків, в меншості втримавши перемогу над "Шахтарем". Завдяки цьому команда Віктора Скрипника пробилася до кваліфікації Ліги конференцій.
Полтавці розпочнуть свій шлях у турнірі з 2-го відбіркового раунду та повинні будуть перемогти трьох опонентів на шляху до групового етапу.
- Жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій заплановане на 21 червня, а матчі будуть зіграні 27 липня та 3 серпня.
|КАЛЕНДАР СТАРТУ УКРАЇНСЬКИХ КЛУБІВ В ЄВРОКУБКАХ-2023/24
|ТУРНІР
|МІСЦЕ В УПЛ
|КОМАНДА
|СТАДІЯ
|ЖЕРЕБКУВАННЯ
|КОЛИ МАТЧІ
|ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
|1
|Шахтар
|груповий етап
|31 серпня
|19/20 вересня
|2
|Дніпро-1
|2-й кваліфай-раунд
|21 червня
|25/26 липня і 1/2 серпня
|ЛІГА ЄВРОПИ
|3
|Зоря
|плейоф раунд
|7 серпня
|24 та 31 серпня
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
|4
|Динамо
|3-й кваліфай-раунд
|24 липня
|10 і 17 серпня
|5
|Ворскла
|2-й кваліфай-раунд
|21 червня
|27 липня та 3 серпня
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