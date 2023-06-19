Українські клуби в єврокубках-2023/24: хто та де гратиме, дати жеребкування і стартових матчів

У новому євросезоні наша країна буде представлена п'ятьма командами.

За підсумками української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 визначилися клуби, які представлять нашу країну в наступному розіграші єврокубків.

Наша асоціація посідає 12-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, що дозволяє делегувати до європейських клубних турнірів п'ять команд.

Як і минулої кампанії, в євросезоні-2023/24 від України гратимуть донецький "Шахтар", "Дніпро-1", луганська "Зоря", київське "Динамо" та полтавська "Ворскла".

ТСН Проспорт розповідає, хто з український клубів змагатиметься в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, а також коли відбудеться жеребкування та перші матчі наших команд у наступній єврокубковій кампанії.

"Шахтар"

"Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.

Під час жеребкування основного раунду найпрестижнішого євротурніру "гірники" будуть у третьому кошику.

Варто зазначити, що наша країна могла й не отримати пряму путівку до групового етапу головного єврокубка. Згідно з регламентом, цей привілей мають перші 10 асоціацій у рейтингу УЄФА, а також переможець минулого розіграшу Ліги чемпіонів. Україна ж наразі розташовується на 12-й позиції.

Однак фіналісти останньої ЛЧ – "Манчестер Сіті" та "Інтер" – кваліфікувалися до наступного розіграшу турніру через національні чемпіонати. А Росія, яка йде на 11-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, продовжує бути відстороненою від змагань через війну проти України. Таким чином, саме чемпіону нашої асоціації дісталася остання пряма путівку до групового раунду Ліги чемпіонів-2023/24.

Своїх суперників в основній сітці турніру "Шахтар" дізнається під час жеребкування 31 серпня, а матчі стартового туру групового етапу ЛЧ заплановано на 19/20 вересня.

"Дніпро-1"

"Дніпро-1" став срібним призером УПЛ-2022/23 та вперше в клубній історії зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Для того, щоб пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів, дніпрянам необхідно буде подолати одразу три кваліфікаційних етапи.

Дніпровський клуб вступить у боротьбу з 2-го відбіркового раунду ЛЧ. Жеребкування цього етапу заплановане на 21 червня, а матчі відбудуться 25/26 липня і 1/2 серпня.

Вже відомі потенційні суперники команди Олександра Кучера на старті відбору. Дніпряни зустрінуться з грецьким "Панатінаїкосом" або зі швейцарським "Серветтом".

У разі успіху на цьому етапі в 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ суперником "Дніпра-1" стане хтось з квартету "Марсель" (Франція), "Брага" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Рейнджерс" (Шотландія).

Якщо "Дніпро-1" вилетить у кваліфікації Ліги чемпіонів, то продовжить виступи у відборі Ліги Європи. У разі невдачі в ЛЄ команда потрапить до наступного за чергою раунду Ліги конференцій. Таким чином, потенційно для дніпрян існує варіант взагалі залишитися восени без єврокубків.

"Зоря"

"Зоря" виграла "бронзу" чемпіонату України й тим самим отримала право виступити у кваліфікації другого за рангом єврокубку – Ліги Європи.

Луганський клуб стартує одразу в плейоф кваліфікації ЛЄ, тобто для виходу до групового етапу потрібно буде здолати лише одного суперника.

Жеребкування плейоф кваліфікації Ліги Європи відбудеться 7 серпня, а матчі – 24-го та 31 серпня.

Якщо "Зоря" програє в плейоф відбору ЛЄ, то одразу потрапить до групового етапу Ліги конференцій. Тож, на відміну від "Дніпра-1", луганська команда вже гарантувала собі участь у груповій стадії єврокубків на наступний сезон.

"Динамо"

"Динамо" завершило сезон УПЛ на четвертому місці та лише вдруге в історії залишилися без медалей чемпіонату України. У новій кампанії київський клуб дебютує в третьому за престижністю єврокубку – Лізі конференцій.

Однак на шляху до групового етапу цього турніру "біло-синім" належить ще пройти двох суперників.

Команда Мірчі Луческу стартуватиме з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 липня, а матчі – 10-го і 17 серпня.

"Ворскла"

"Ворскла" в останньому турі УПЛ виборола путівку до єврокубків, в меншості втримавши перемогу над "Шахтарем". Завдяки цьому команда Віктора Скрипника пробилася до кваліфікації Ліги конференцій.

Полтавці розпочнуть свій шлях у турнірі з 2-го відбіркового раунду та повинні будуть перемогти трьох опонентів на шляху до групового етапу.

Жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій заплановане на 21 червня, а матчі будуть зіграні 27 липня та 3 серпня.

КАЛЕНДАР СТАРТУ УКРАЇНСЬКИХ КЛУБІВ В ЄВРОКУБКАХ-2023/24 ТУРНІР МІСЦЕ В УПЛ КОМАНДА СТАДІЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ КОЛИ МАТЧІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 1 Шахтар груповий етап 31 серпня 19/20 вересня 2 Дніпро-1 2-й кваліфай-раунд 21 червня 25/26 липня і 1/2 серпня ЛІГА ЄВРОПИ 3 Зоря плейоф раунд 7 серпня 24 та 31 серпня ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ 4 Динамо 3-й кваліфай-раунд 24 липня 10 і 17 серпня 5 Ворскла 2-й кваліфай-раунд 21 червня 27 липня та 3 серпня

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