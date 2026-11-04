Українські клуби дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу

"ХІТ" / fchit.kyiv.ua

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У середу, 4 листопада, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу. Зокрема своїх суперників на цій стадії дізналися українські клуби — київський "ХІТ" та дніпровський "Атлетік Футзал".

Чинний чемпіон України "ХІТ" вийшов до 1/8 фіналу за підсумками основного раунду шляху "А", де посів друге місце у своїй групі, лише за додатковими показниками поступившись португальській "Бенфіці" та випередивши іспанський "Ель-Посо" та нідерландський "Тайгерс Рурмонд".

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Віцечемпіон України "Атлетік Футзал" у своєму дебютному сезоні в ЛЧ здобув путівку до плейоф як переможець групи шляху "В", випередивши сербську "Лозницю", австрійський "Грац" та чеський "Хрудім".

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На стадії 1/8 фіналу змагатимуться 16 команд. Під час жеребкування сіяними були вісім клубів, які посіли перші та другі місця у групах шляху "А". До несіяних потрапили чотири команди, що фінішували третіми у групах шляху "А", та чотири переможці груп шляху "В".

За результатами жеребкування, суперником "ХІТа" в 1/8 фіналу стане італійський "L84 Торіно", тоді як "Атлетік Футзал" зіграє проти казахстанського клубу "Семей".

Якщо обидва українські клуби переможуть в 1/8 фіналу, то в чвертьфіналі вони зустрінуться між собою.

Всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу

"L84 Торіно" (Італія) — "ХІТ" (Україна)

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"Атлетік Футзал" (Україна) — "Семей" (Казахстан)

"Ель-Посо" (Іспанія) — "Андерлехт" (Бельгія)

"Пяст" (Польща) — "Кайрат" (Казахстан)

"Мінерва" (Швейцарія) — "Сталіца" (Білорусь)

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"Олміссум" (Хорватія) — "Барселона" (Іспанія)

"Бейтар" (Латвія) — "Спортинг" (Португалія)

"Жальгіріс" (Литва) — "Бенфіка" (Португалія)

Сітка плейоф Ліги чемпіонів з футзалу / УЄФА

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу відбудуться 23 листопада та 4 грудня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу, поєдинки якого заплановані на 8 та 19 лютого 2027 року.

Зазначимо, що вперше в історії у плейоф футзальної Ліги чемпіонів зіграють одразу два представники України.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів з футзалу є португальський "Спортинг", який у травневому фіналі сезону-2025/26 обіграв іспанську "Пальму" з рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу з розгромної перемоги стартувала у відборі на ЧС-2028.

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