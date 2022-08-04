Українські легкоатлети вибороли чотири медалі на змаганнях в Італії

У італійському Нембро відбувся турнір Meeting Internazionale Città di Nembro, на якому вдало виступили чотири українські легкоатлети.

Українські легкоатлети завоювали одразу чотири медалі на міжнародному турнірі в італійському Нембро. У скарбничці наших спортсменів: золота, дві срібних і бронзова медалі.

Єдине "золото" Україні принесла Катерина Карпюк (раніше - Климюк). У бігу на 400 метрів країнка показала результат 53,03 секунди, "срібло" та "бронзу" вибороли італійки Бенедикта Чігболу та Ребекка Борга.

Решту медалей українці завоювали в стрибках у довжину. У змаганнях серед жінок на п'єдестал піднялися відразу дві представниці України.

Срібна нагорода на рахунку Ольги Корсун. Вона показала результат 6.37 м. У цій же дисципліні бронзовою призеркою стала Марія Горєлова. Легкоатлетка стрибнула на 6.19 метра.

У чоловічих стрибках у довжину срібну нагороду завоював Сергій Нікіфоров, з результатом 7.96 м.

Нагадаємо, що Карпюк стала призеркою міжнародного турніру в італійському Ліньяно-Сабб'ядоро.

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