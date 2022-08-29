Українські легкоатлети з особистим рекордом вибороли срібні медалі на турнірі в Німеччині

Українська легкоатлетка Інна Сидоренко стала срібною призеркою Континентального туру World Athletics у Леверкузені.

Сидоренко з четвертої спроби в стрибках у довжину показала результат 6,45 метра та отримала срібло, поступившись представниці Великої Британії Джагіші Томас (6,60 м).

Вітер під час цієї спроби перевищував норму, тому як особистий рекорд українці зарахували попередню спробу - 6,38 м. Зазначимо, що лише в липні українка встановила новий особистий рекорд - 6,33 метра - на змаганнях у німецькому Фрайштетті.

Ще один українець Олег Дорощук на змаганнях зі стрибків у висоту в місті Бюль став другим. Він підкорив планку 2,24 метра. За числом спроб він випередив угорця Петера Бакоші, але програв три сантиметри мексиканцю Едґару Рівері.

Таким чином, Дорощук повторив четвертий особистий топрезультат у кар'єрі. Минулого року українець встановив особистий рекорд - 2,28 метра - на домашніх змаганнях в Луцьку.

Нагадаємо, що у швейцарській Лозанні завершився етап Діамантової ліги, на якому українські легкоатлети двічі піднялися на п'єдестал.

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