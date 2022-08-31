Українські легкоатлети здобули чотири медалі на престижних змаганнях в Італії

В італійському Роверето відбувся турнір Континентального туру, де українські спортсмени вибороли одразу чотири нагороди.

В активі "синьо-жовтих" три срібні та одна бронзова нагорода. На п'єдестал пошани піднялися Вікторія Ткачук, Олег Дорощук, Роман Кокошко та Марина Килипко.

Ткачук виграла "срібло" в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Із результатом 54,77 секунди вона на фініші поступилася лише представниці Ямайки Рашел Клейтон.

Дорощук став срібним призером в стрибках у висоту. Українець підкорив планку 2,27 метра, що стало його новим особистим рекордом.

Кокошко завоював срібну нагороду в штовханні ядра. Результат Романа склав 20,63 метра. "Золото" взяв італієць Нік Понцо - 21,22 метра.

Килипко виборола "бронзу" в стрибках з жердиною. Із результатом 4,33 метра українська стрибунка поступилася лише італійці Роберті Бруні та німкені Анжулі Кнеше.

Нагадаємо, українські легкоатлети з особистим рекордом вибороли срібні медалі на турнірі в Німеччині.

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