Українські легкоатлетки розділили п'єдестал пошани на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі

Бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова принесли Україні медалі другого етапу сезону Діамантової ліги, який розпочався в англійському Бірмінгемі.
Наші співвітчизниці розділили п'єдестал пошани у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Українські легкоатлетки завоювали "срібло" та "бронзу".
Ткачук стала другою, подолавши дистанцію за 55.25 секунди, а Рижикова фінішувала третьою з результатом 55.37 секунди.
Золоту медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами виграла американка Далайла Мухаммад, яка й випередила обох українок. Результат переможниці - 54.54 секунди.
Додамо, що для Рижикової етап Діамантової ліги в Бірмінгемі став другим турніром 2022 року. Бронзова призерка Олімпіади-2012 відкрила новий сезон "сріблом" Континентального туру World Athletics в італійській Савоні.
А ось для Ткачук змагання в Англії стали першими цього року.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна виборола 18 медалей на чемпіонаті Європи з армреслінгу.
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