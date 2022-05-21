Українські легкоатлетки розділили п'єдестал пошани на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі

Українські легкоатлетки розділили п'єдестал пошани на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі

Бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова принесли Україні медалі другого етапу сезону Діамантової ліги, який розпочався в англійському Бірмінгемі.

Наші співвітчизниці розділили п'єдестал пошани у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Українські легкоатлетки завоювали "срібло" та "бронзу".

Ткачук стала другою, подолавши дистанцію за 55.25 секунди, а Рижикова фінішувала третьою з результатом 55.37 секунди.

Золоту медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами виграла американка Далайла Мухаммад, яка й випередила обох українок. Результат переможниці - 54.54 секунди.

Додамо, що для Рижикової етап Діамантової ліги в Бірмінгемі став другим турніром 2022 року. Бронзова призерка Олімпіади-2012 відкрила новий сезон "сріблом" Континентального туру World Athletics в італійській Савоні.

А ось для Ткачук змагання в Англії стали першими цього року.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна виборола 18 медалей на чемпіонаті Європи з армреслінгу.

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